Presidente da Câmara Diojino Guimarães mostra abandono da cidade e Epitaciolândia

Após constantes denuncias de descaso com a cidade de Epitaciolândia na tribuna da Casa do Povo, o vereador presidente Diojino Guimarães (MDB), fez questão de mostrar aos cidadãos, o estado critico de algumas ruas da cidade, que com a chegada do período invernoso tende a ficar ainda mais abandonada.

Diojino sempre cobrou que a prefeitura pelo menos realizasse os trabalhos de asfaltamento na época de verão, das vinte e duas ruas que foram licitadas na gestão passada e com dinheiro em caixa da prefeitura, cabendo a atual gestão apenas fazer as obras.

Por não ter se planejado para trabalhar quando o tempo lhe era favorável, o prefeito Sérgio Lopes (PSDB), caminha para o mesmo rumo das desastradas gestões que já passaram por Epitaciolândia e não deixaram saudades. A onda de críticas a atual gestão e generalizada. “O prefeito sabe bem é fazer festas, são festa e e mais festas e o povo abandonado”, comenta Guimarães.

Em postagem de vídeo, Diojino mostra a falta de administração do tucano delegado, em alguns pontos centrais da cidade.

