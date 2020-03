Na noite desta segunda-feira (9), a executiva municipal do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Mâncio Lima, representada pelo presidente Regiano Almeida Barros, juntamente com a executiva estadual do partido, representada pelo presidente Dêda, realizou uma reunião com os filiados e os pré-candidatos a vereadores pelo partido.

A reunião aconteceu na Chácara El Shaday, localizada no Ramal do Feijão, na zona rural de Mâncio Lima, a chácara é uma propriedade do presidente municipal da sigla, Regiano, onde geralmente acontecem a maioria das atividades do PROS realizadas na cidade.

Na oportunidade, os integrantes do PROS discutiram sobre assuntos de interesse do partido como por exemplo o fechamento da chapa de pré-candidatos a vereadores e dos rumos a serem seguidos nas eleições deste ano no município, isso porque o presidente Dêda está aberto à diálogos para uma possível parceria para pré-candidatos à chapas majoritárias.