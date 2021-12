Previsão aponta possibilidade de grande volume de chuva para esta quarta

Foto: Juan Dias

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que áreas de instabilidade organizadas pelo sistema de baixa pressão que atua sobre o sul da Amazônia ainda se espalham pelo Acre nesta quarta-feira.

A previsão para este dia é de céu nublado a encoberto com pouco sol e chuva a qualquer hora do dia nas regiões da capital, do Vale do Acre, do Vale do Purus e do leste do estado, com possibilidade de que ocorram grandes volumes de chuva nesta quarta-feira.

Já nas demais regiões do estado o dia será de sol entre muitas nuvens e muito mormaço. Entre a tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

