PRF apreende 7,8kg de cocaína em Xapuri e três acusados na BR 317

Um brasileiro e dois peruanos seguiam rumo a capital do Acre quando foram abordados na estrada.

Apreendemos aproximadamente 7,8kg de cloridrato de cocaína durante fiscalização na BR-317, no limites do município de Xapuri. Após montar barreira e abordarem um veículo conduzido por um brasileiro com dois passageiros peruanos, onde descobriram que algo a mais estava no meio das bagagens.

As vistorias foram realizadas após perceberem que os estrangeiros demonstravam nervosismo além do normal. Foi quando localizaram a droga em embalagens escondidas em fundos falsos das mochilas dos passageiros, além de outros objetos que eram transportados no veículo.

Diante do crime de tráfico internacional de drogas em flagrante, os três homens foram detidos e conduzidos à Polícia Federal em Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia.

O trio seria ouvido pelo delegado plantonista e possivelmente serão transferido para o presídio federal em Rio Branco, ficando à disposição da Justiça.

