PRF apreende cerca de 5kg entre cocaína e Skunk e suspeitos em ambulância na BR 317

Um trabalho de fiscalização de rotina por agentes da PRF já nos limites de Senador Guiomard, parou uma ambulância que se deslocava do município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira com duas mulheres e o motorista para a Capital.

O motorista, identificado pelas iniciais V. L. P., juntamente com a passageira M. E. F. F., que estaria de carona e a paciente E. O. S. que estava na maca, foram abordados e souberam que passariam por uma vistoria.

Foi quando o motorista passou a demonstrar nervosismo acima do normal, ao ponto de não conseguir falar direito quase ficando em pânico. Diante do fato, resolveram realizar a fiscalização intensificada nos mesmos, veículo e pertences.

Foi quando localizaram uma sacola com uma caixa de sapato debaixo da maca e souberam que pertencia à passageira carona. Ao abrirem para ver o que havia dentro, sendo encontrado duas ‘bolas’ envoltas em fitas adesivas e com o teste, descobriram que seria maconha ‘skunk’, pesando cerca de um quilo.

Continuando a revista, havia dentro quatro tabletes e foi descoberto que seria cloridrato de cocaína, pesando ao todo, cerca de quatro quilos da droga. Em sua defesa, inicialmente disse que havia recebido a caixa de um homem na cidade de Assis Brasil e um desconhecido entraria em contato quando chegasse em Rio Branco. A suspeita assumiu a posse mas não disse que receberia algum valor pelo transporte.

Seguindo as investigações, os patrulheiros federais descobriram que o motorista estaria diretamente envolvido com a mulher no delito de tráfico, recebendo também voz de prisão. A paciente nada lhe foi imputado, pois, apresentou documentos comprovando que estaria sendo transferida para a Fundação Hospitalar, onde receberia tratamento médico.

O motorista e a passageira carona foram detidos e algemados, para em seguida serem apresentados na delegacia do município de Senador Guiomard, para serem ouvidos pela autoridade local e depois ficar à disposição da Justiça.

