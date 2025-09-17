Noticias da Fonteira

Acre

Procon do Acre participa de seminário regional sobre prevenção de golpes e fraudes digitais

set 17, 2025


O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) participou, nesta semana, do Seminário de Relacionamento com o Consumidor (Semarc), promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O encontro foi realizado na sede do Banco do Brasil, em Brasília (DF).

O evento reuniu representantes de instituições financeiras, órgãos de defesa do consumidor e autoridades regionais, especificamente das regiões Norte e Centro-Oeste do país. O objetivo do encontro foi alinhar estratégias de prevenção e combate a práticas ilícitas que afetam os consumidores.

Representantes dos órgãos de defesa do consumidor participaram do seminário promovido pela Febraban em Brasília. Foto: cedida

Na oportunidade, a presidente do Procon-AC, Alana Albuquerque, que também representou a Diretoria Regional Norte da Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil), reforçou o protagonismo do Acre nos debates nacionais sobre normas consumeristas e políticas públicas em prol dos cidadãos.

O tema central da edição do Semarc Norte e Centro-Oeste foi “Prevenção de golpes e fraudes: ações setoriais”. O debate compôs a pauta devido ao crescente avanço das práticas criminosas que colocam em risco a segurança financeira da população brasileira.

“Ao participar dessa agenda, o Procon do Acre contribui para o fortalecimento de medidas conjuntas, que ampliam a proteção e a confiança dos consumidores nas relações de consumo”, destacou Alana Albuquerque.

Tema central dos debates foi a prevenção de golpes e fraudes digitais. Foto: cedida

Para o diretor executivo de Relações com o Consumidor da Febraban, Amaury Oliva, a integração entre os órgãos de defesa do consumidor e o setor bancário é essencial para resultados mais eficazes.

“O comportamento do consumidor está mudando ao longo do tempo, principalmente com o avanço das tecnologias digitais. Ou seja, temos uma mutação constante de mercado, devido aos novos padrões e interesses dos consumidores. Por isso, o momento exige mais diálogos institucionais para defender e dar segurança aos clientes”, ressaltou.

Além das trocas de experiências entre as duas regiões participantes do seminário, houve intensos debates sobre boas práticas de fiscalização, aplicabilidade e reflexões acerca das experiências de mediação de conflitos consumeristas realizadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).

Presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque, e o diretor executivo do seminário, Amaury Oliva, dialogaram sobre as experiências institucionais em prol dos consumidores. Foto: cedida

Outro tema discutido foi a educação financeira preventiva. Com a adesão dos consumidores a novas facilidades digitais, também crescem os riscos. Pelo leque de ações desenvolvidas pelo Núcleo de Educação do Procon-AC as experiências do órgão na área educacional ganharam destaque.

