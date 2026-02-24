Procuradoria-Geral lança edital para selecionar práticas inovadoras e incentivar participação em premiações institucionais





A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) lançou edital, no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira, 23, com o objetivo de selecionar práticas inovadoras em andamento, com resultados comprovados, desenvolvidas por procuradores do Estado e servidores da instituição.

A iniciativa busca valorizar experiências exitosas e viabilizar sua inscrição em prêmios e reconhecimentos institucionais com o objetivo de fortalecer a atuação da PGE no estado e nacionalmente.

Podem participar procuradores e servidores que tenham implementado práticas com impacto institucional e social comprovado. Serão aceitas iniciativas individuais ou coletivas, preferencialmente lideradas por procuradores do Estado, desde que estejam em execução e apresentem resultados mensuráveis. Não serão aceitos projetos ou ideias ainda não implementados.

Entre os critérios de avaliação estão o grau de inovação e criatividade; relevância e impacto institucional ou social; sustentabilidade e possibilidade de replicação e clareza na apresentação e comprovação de resultados. A seleção será realizada pela Comissão instituída pela Portaria PGE nº 216/2025, responsável pela análise e escolha das práticas a serem inscritas em premiações externas.

Para o presidente da Comissão, Gerson-Ney Vilela, a iniciativa representa um movimento estratégico de valorização interna e fortalecimento institucional. “Mais do que uma seleção, este edital é um convite à participação, ao protagonismo e ao compartilhamento de experiências bem-sucedidas. Queremos reconhecer o talento interno, incentivar novas ideias e consolidar um ambiente que valorize a melhoria constante dos nossos serviços. A inovação começa com pessoas comprometidas e é isso que temos na PGE. Este edital é a oportunidade de transformar boas ideias em referências institucionais”, destacou.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de março de 2026, mediante envio do formulário previsto no edital, descrição detalhada da prática e documentos comprobatórios para o e-mail [email protected].

As iniciativas selecionadas receberão apoio institucional para inscrição nas premiações, conforme os regulamentos específicos de cada evento.

Com a publicação do edital, a PGE reforça o compromisso com a valorização de boas práticas, a cultura de resultados e o reconhecimento do trabalho desenvolvido por seus membros e servidores, consolidando sua atuação como instituição moderna, eficiente e comprometida com a excelência no serviço público.

