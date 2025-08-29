Próximo de menor cota histórica, Rio Acre segue abaixo de um metro em Brasiléia







Rio Acre em Brasiléia, marca apenas 84 centímetros nesta quinta-feira (28)

Quase 1 ano após registrar a pior seca da história, o nível do Rio Acre em Brasiléia, no interior do Acre, voltou a preocupar as autoridades. Segundo a medição da Defesa Civil Municipal, o manancial marcou apenas 84 centímetros na manhã desta quinta-feira (28) no município.

Nessa quarta (27), a medição ficou em 74 centímetros, a 14 centímetros dos 60 centímetros, o menor já registrado na história da cidade em setembro do ano passado.

Embora a estiagem seja comum neste período do ano, o nível acende o alerta visto que ainda faltam cerca de 4 meses para o início do inverno amazônico, período em que ocorre maior incidência de chuvas na região.

Ao g1, o coordenador da Defesa Civil de Brasiléia, major Emerson Sandro, afirmou que embora o município já esteja com algumas fontes de água quase vazias, sobretudo na zona rural, a situação na zona urbana da cidade, ainda está controlada.

“Nesse momento estamos com algumas fontes d’água na zona rural secas e outras já quase vazias. Estamos preparando rotas para abastecimento d’água potável para esses locais. Na zona urbana ainda está tudo sob controle, até porque o bombeamento dessa água é feito através de bombas flutuantes direto do rio Acre”

Segundo registro do sistema de monitoramento de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) feito no mês de julho, o Acre já estava em alerta em regiões como Rio Branco, Assis Brasil e Brasiléia, onde a seca se agravou, passando de fraca (S0) para moderada (S1).

A situação atual, preocupa as autoridades por conta do risco de desabastecimento, visto que na capital, o Rio Acre oscila desde a segunda-feira (25), a marca entre 1,55m e 1,50 metro, registrado nesta quinta-feira (28).

Além disso, todos os municípios acreanos já tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal devido à seca. Nesta quinta-feira (28), foi publicado o reconhecimento da capital Rio Branco no Diário Oficial da União.

Da enchente a seca severa

Ponte sobre o Rio Acre em Assis Brasil na fronteira do Brasil com o Peru. Rio Acre passa por uma das maiores seca da história

Brasiléia é um dos 22 municípios do Acre que passa por seca severa. As imagens atuais destoam da enchente histórica sofrida no início de 2024.

Em 28 de fevereiro daquele ano, o nível do Rio Acre alcançou 15,56 metros no município. No decorrer do dia, o manancial aumentou mais dois centímetros.

Com isso, superou a marca registrada em 2015 em Brasiléia, de 15,55 metros, naquela que ficou conhecida como a pior cheia da história da cidade, quando as águas do manancial cobriram 100% da área urbana do local.

