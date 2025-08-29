29/08/2025
Latest:

Noticias da Fonteira

com Almir Andrade

Acre 

Próximo de menor cota histórica, Rio Acre segue abaixo de um metro em Brasiléia

Almir Andrade




Rio Acre em Brasiléia, marca apenas 84 centímetros nesta quinta-feira (28)
Quase 1 ano após registrar a pior seca da história, o nível do Rio Acre em Brasiléia, no interior do Acre, voltou a preocupar as autoridades. Segundo a medição da Defesa Civil Municipal, o manancial marcou apenas 84 centímetros na manhã desta quinta-feira (28) no município.
Nessa quarta (27), a medição ficou em 74 centímetros, a 14 centímetros dos 60 centímetros, o menor já registrado na história da cidade em setembro do ano passado.
📲 Baixe o app do g1 para ver notícias do AC em tempo real e de graça
Embora a estiagem seja comum neste período do ano, o nível acende o alerta visto que ainda faltam cerca de 4 meses para o início do inverno amazônico, período em que ocorre maior incidência de chuvas na região.
Ao g1, o coordenador da Defesa Civil de Brasiléia, major Emerson Sandro, afirmou que embora o município já esteja com algumas fontes de água quase vazias, sobretudo na zona rural, a situação na zona urbana da cidade, ainda está controlada.
“Nesse momento estamos com algumas fontes d’água na zona rural secas e outras já quase vazias. Estamos preparando rotas para abastecimento d’água potável para esses locais. Na zona urbana ainda está tudo sob controle, até porque o bombeamento dessa água é feito através de bombas flutuantes direto do rio Acre”
Segundo registro do sistema de monitoramento de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) feito no mês de julho, o Acre já estava em alerta em regiões como Rio Branco, Assis Brasil e Brasiléia, onde a seca se agravou, passando de fraca (S0) para moderada (S1).
A situação atual, preocupa as autoridades por conta do risco de desabastecimento, visto que na capital, o Rio Acre oscila desde a segunda-feira (25), a marca entre 1,55m e 1,50 metro, registrado nesta quinta-feira (28).
LEIA MAIS:
Rio Branco é o último município acreano a ter emergência reconhecida por conta da seca
Sete meses após maior enchente, rio no interior do Acre chega a apenas 60 cm e passa pela pior seca da história
Brasiléia (AC) se torna exemplo dos desafios impostos por condições climáticas extremas no Brasil
Entenda como o Acre foi de cheia história a seca intensa
Além disso, todos os municípios acreanos já tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal devido à seca. Nesta quinta-feira (28), foi publicado o reconhecimento da capital Rio Branco no Diário Oficial da União.
Da enchente a seca severa
Ponte sobre o Rio Acre em Assis Brasil na fronteira do Brasil com o Peru. Rio Acre passa por uma das maiores seca da história
Arquivo/Defesa Civil
Brasiléia é um dos 22 municípios do Acre que passa por seca severa. As imagens atuais destoam da enchente histórica sofrida no início de 2024.
Em 28 de fevereiro daquele ano, o nível do Rio Acre alcançou 15,56 metros no município. No decorrer do dia, o manancial aumentou mais dois centímetros.
Com isso, superou a marca registrada em 2015 em Brasiléia, de 15,55 metros, naquela que ficou conhecida como a pior cheia da história da cidade, quando as águas do manancial cobriram 100% da área urbana do local.
Reveja os telejornais do Acre



Source link