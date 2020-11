PT vai administrar Brasileia, Xapuri, Mâncio Lima e Assis Brasil em 2021

O Partido dos Trabalhadores (PT) fez quatro prefeitos no Acre. Dos quatro, três foram reeleitos. Fernanda Hassem foi reconduzida ao cargo em Brasileia, Bira Vasconcelos em Xapuri e Isaac Lima, em Mâncio Lima. A novidade ficou por conta de Assis Brasil, que elegeu Jerry Correia, desbancando o prefeito Zum (PSDB).

Fernanda Hassem bateu a emedebista Leila Galvão com 59,46% dos votos válidos. Leila Galvão obtive 35,67% dos votos válidos.

Já em Xapuri, Bira Vasconcelos foi reeleito com 43,37% dos votos válidos. Carla Mendonça, do Progressistas, esposa do deputado Antônio Pedro (DEM) ficou com 26,58% dos votos válidos.

Isaac Lima, irmão do deputado Jonas Lima, venceu mais uma eleição. Ele obtive 54,28% dos votos válidos, contra 45,72% do seu principal adversário, Chicão do MDB.

Assis Brasil, o prefeito Zum (PSDB) foi rejeitado nas urnas. Ele ficou em terceiro lugar com 20,23% dos votos válidos. O primeiro colocado foi o petista professor Jerry. Ele recebeu 33,22% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Zé do Posto, com 22,71% dos votos válidos. Pilique do PCdoB aparece com 15,72% dos votos válidos e o emedebista João Júnior com 8,12%.