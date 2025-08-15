Quase 3 mil crianças aguardam vagas em creche no Acre, aponta levantamento







No Acre, quase 3 mil crianças aguardam vagas em creche

A espera por vagas em creches no Acre atinge quase 3 mil crianças e revela um desafio que afeta tanto a rotina das famílias quanto o desenvolvimento na primeira infância.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD-C) e do Censo Escolar apontam que cerca de 2,8 mil crianças, de 0 a 3 anos, continuam fora das redes de ensino no estado.

O estado lidera o ranking nacional de falta de acesso, com 44,4% das crianças de 0 a 3 anos fora das salas de aula.

Em Rio Branco, mesmo com a abertura de um novo Centro de Educação Infantil e a previsão de entrega de mais duas unidades, a demanda ainda supera a oferta. A taxa de crianças fora da creche é a segunda pior do país, chegando a 34%, e um total de 1,8 mil.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE-AC) informou que o atendimento em creches é de responsabilidade das redes municipais nos 22 municípios do Acre e que atua no apoio à alfabetização e permanência escolar a partir dos anos iniciais. (Veja nota na íntegra abaixo)

Já a prefeitura da capital destacou que ‘tem envidado esforços contínuos para ampliar o acesso à educação infantil na etapa de creche, ciente da importância dessa fase para o desenvolvimento integral das crianças e do apoio às famílias que necessitam desse atendimento’.

Para muitos pais que precisam trabalhar, a falta de atendimento significa depender de parentes, vizinhos ou soluções improvisadas para garantir cuidado diário aos filhos.

A assistente financeira Djane Nascimento tenta, sem sucesso, matricular a filha em uma creche. ”Inscrevi em várias unidades, mas nunca tive retorno. Apenas disseram que ela estava na lista de espera”, contou ela.

Sem vaga, Djane depende da sogra para cuidar da menina, o que exige ajustes constantes na rotina. ”Tem dias que minha sogra não está bem de saúde e eu preciso sair do trabalho. Isso também atrasa o desenvolvimento da Clarice, que já deveria estar iniciando o processo de alfabetização”, completou.

Em abril do ano passado, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), levantados pela organização Todos Pela Educação, demonstraram que o Acre tem a maior porcentagem do país de crianças sem vaga em creches por conta de dificuldades de acesso. Foi observado que 48%, ou seja, cerca de 28,7 mil crianças estão fora da educação infantil.

Em outubro, um levantamento do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe-Brasil) apontou que os municípios do Acre têm mais de 2,8 mil crianças na fila de espera para creches.

Djane Nacimento, mãe de Clarice, relata a dificuldade de conseguir uma vaga na creche para a filha

Reprodução/Rede Amazônica

Cenário Nacional

O levantamento do Todos Pela Educação com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) e do Censo Escolar, divulgada na segunda-feira (11), revelou que quase 2,3 milhões de crianças de até 3 anos estão fora da creche por dificuldade de acesso.

O dado fica ainda mais alarmante quando observado por divisões de quintil de renda, quando a população é dividida em cinco grupos que consideram a distribuição de renda, de 20% a 20%. Neste caso, fica evidente que quanto mais pobre é a família, mais dificuldade ela tem em acessar a educação infantil.

Os levantamentos da pesquisa indicam então que apenas 41,2% das crianças de 3 anos frequentam creches no Brasil, abaixo da meta de 50% prevista para 2024 pelo Plano Nacional de Educação.

O acesso à creche e pré-escola é um direito fundamental previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV), sendo obrigação do Estado assegurar esse atendimento com prioridade absoluta.

Nota na íntegra da SEE

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura informa que que o atendimento em creches é de responsabilidade e gestão exclusiva das redes municipais nos 22 municípios do Acre.

Ressalta que mantém atuação direta no interior para assegurar alfabetização e permanência escolar a partir dos Anos Inicias, apoiando as prefeituras.

Por meio do Programa Alfabetiza Acre, o estado alcançou, conforme o Indicador Criança Alfabetizada, o segundo melhor índice de alfabetização infantil da Região Norte, fortalecendo ações integradas com municípios e ampliando investimentos para garantir educação de qualidade a todas as crianças.

Nota da Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem envidado esforços contínuos para ampliar o acesso à educação infantil na etapa de creche, ciente da importância dessa fase para o desenvolvimento integral das crianças e do apoio às famílias que necessitam desse atendimento.

Como parte desse compromisso, o município entregou recentemente uma nova unidade: o Centro de Educação Infantil Professor Beline Araújo, localizado na Cidade Do Povo, e ainda têm duas novas unidades em fase de conclusão: Creche da Vila Acre e a Creche da Defesa Civil, objetivando ampliar a capacidade de atendimento à população.

No entanto, apesar dessas iniciativas, ainda existe uma demanda manifesta por vagas de aproximadamente 1.800 crianças.

De acordo com dados oficiais do Censo Escolar, o Município de Rio Branco atualmente atende 4.531 crianças em creches da rede pública municipal e conveniada. Reconhecendo que esse número ainda está aquém das necessidades da comunidade, a gestão municipal segue trabalhando em diversas frentes para ampliar essa oferta.

Entre as ações em andamento, destacam-se:

A construção de novas salas de aula em unidades escolares que possuem espaço físico disponível;

A elaboração de edital de chamamento público para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), com o objetivo de firmar parcerias que permitam a expansão do atendimento na educação infantil.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a educação e com a ampliação do acesso à creche para todas as crianças de Rio Branco, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade.

