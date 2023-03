Ramal de Brasiléia registra mais um acidente em menos de uma semana

Por Alexandre Lima

Mais um acidente foi registrado no Ramal do Polo, que acesso pela BR 317, km 04, na Estrada do Pacífico, na manhã deste domingo (19), envolvendo um motociclista e um carro tipo utilitário.

Segundo foi informado, ambos se deslocavam pelo ramal, quando aconteceu o choque em uma das muitas curvas. O motociclista identificado pelas iniciais J. N. A., de 33 anos, sofreu ferimentos na perna direita além de algumas pequenas escoriações pelo corpo.

O motorista do carro modelo VW/Saveiro, ficou no local até a chegada da equipe de socorristas do Serviço Móvel de Urgência – SAMU, onde prestaram os primeiros socorros ao motociclista, para em seguida o levar para o hospital regional do Alto Acre.

Segundo foi informado, o motociclista não corria risco de morte, sofrendo apenas cortes no pé e altura do joelho da perna, sendo imobilizado e levado para o hospital consciente, onde recebeu atendimento e ficaria em observação pela equipe médica plantonista.

O caso seria registrado no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar e do Cifitran. O ramal em questão, é asfaltado e já registrou vários acidentes inclusive com mortes.

Muitos dos moradores vem reclamando a falta de sinalização, além de imprudências por parte de alguns motoristas que trafegam em velocidade no ramal que é sinuoso e estreito.

