Recurso liberado por Jéssica Sales garante recapeamento de ruas em Manoel Urbano

A liberação de recurso na ordem de R$ 475 mil, pela deputada federal Jéssica Sales (MDB), vai garantir o recapeamento de ruas do bairro Aníbal Saraiva, em Manoel Urbano. A indicação foi feita pela parlamentar ao orçamento de 2019, através do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR).

O recapeamento asfáltico de ruas com meio-fio, sarjeta e drenagem atende a uma demanda da população, beneficiando cerca de 5.000 habitantes entre moradores do bairro e de outros locais próximos. Esse benefício era muito esperado pelos moradores, uma vez que irá melhorar o tráfego e a mobilidade urbana, trazendo maior segurança para os pedestres, visto que as ruas recapeadas estão localizadas na área urbana da cidade.

Jéssica Sales defende a continuidade do trabalho em parceria com a Prefeitura de Manoel Urbano para que possa conquistar mais verbas para infraestrutura urbana e melhorias no município.

“Cumprimento o prefeito Tanizio Sá que demonstra comprometimento, preocupação, planejamento e também o engajamento na sua gestão. Me orgulho de ser parceira de mais esse investimento que oferecerá à população uma cidade melhor para se viver, que acolhe a todos de verdade. É a política de “Resultados” que pratico e está se consolidando cada vez mais” – disse Jéssica Sales.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp