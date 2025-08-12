Repórter fica em estado grave após colidir moto com ônibus escolar em rodovia no Acre







Repórter da TV5 fica em estado grave após bater moto em ônibus escolar na BR-364

O repórter Otávio Damasceno, de 20 anos, sofreu um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (11) no município do Bujari, interior do Acre. O jovem bateu a motocicleta em um ônibus escolar que saía do Ramal do Lagos, na BR-364.

Com a batida, Otávio desmaiou. Ele sofreu um trauma na cabeça, fratura em um dos braços e rompimento no baço e no fígado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o repórter em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Imagens gravadas no local do acidente mostram a motocicleta do jovem praticamente destruída. (Veja vídeo acima).

Otávio trabalha como repórter na TV 5/Ecoacre, afiliada da Band no Acre, há cinco meses. Ele saiu da emissora por volta das 2h30 desta segunda. Colegas disseram que ele usava bermuda no momento do acidente, o que indica que já estava em casa e havia trocado de roupa.

O g1 apurou ainda que Otávio está na sala de traumas do PS à espera de uma vaga na UTI. A Polícia Militar (PM-AC) esteve na rodovia isolando a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC).

Segundo a PM-AC, a motorista do ônibus disse que saía do ramal em direção a um posto de combustível quando foi surpreendida pela batida na lateral do veículo. Ela permaneceu no local.

Otávio Damasceno espera uma vaga na UTI do PS

Sem necessidade de cirurgia

A diretora da TV 5/Ecoacre, Simone Oliveira, explicou que o estado de Otávio é considerado grave estável e que no momento não há indicação de cirurgia.

“Já descartaram traumatismo craniano grave, tem uma lesão na cabeça, mas sem necessidade de cirurgia geral. Foram feitos todos os exames de imagem, tomografias, raio X, ultrassom”, explicou.

A emissora informou, por meio de uma rede social, que as circunstâncias do acidente são apuradas. “Seguimos com fé na expectativa de sua pronta recuperação”, diz o comunicado.

