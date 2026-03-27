Representantes da Presidência conhecem atuação da Segurança do Acre nas fronteiras e tecnologias empregadas





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) recebeu visita institucional de representantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e apresenta estratégias voltadas ao fortalecimento da atuação do Estado na faixa de fronteira. O encontro aconteceu na última segunda-feira, 23 e teve como pauta central o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), iniciativa coordenada pelo GSI, em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira Internacional (GGIF), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre.

A comitiva acompanhou a demonstração prática do veículo aéreo não tripulado (Vant), utilizado em um voo de reconhecimento operacional. A atividade integrou o planejamento da Operação Cerco II, que será lançada nesta sexta-feira, 27. Enquanto os pilotos realizavam a captação de imagens em campo, equipes operacionais atuavam no terreno e, simultaneamente, as autoridades acompanhavam as imagens em tempo real na sala de situação da Sejusp, reforçando o uso da tecnologia como ferramenta estratégica para o planejamento e execução das ações de segurança pública.

Durante a agenda, o secretário José Américo Gaia apresentou os avanços recentes na área de segurança, com destaque para a adoção de novas tecnologias que vêm sendo incorporadas às operações de fronteira.

“O Acre ocupa uma posição estratégica por estar localizado em faixa de fronteira, e isso exige de nós uma atuação cada vez mais integrada e tecnológica. A presença do Gabinete de Segurança Institucional reforça o alinhamento do Estado com as diretrizes nacionais de proteção das fronteiras. Temos investido em equipamentos modernos e inteligência para ampliar nossa capacidade operacional, e a utilização de ferramentas como o Vant demonstra que estamos avançando para uma Segurança Pública mais eficiente, preventiva e conectada com as necessidades atuais. Essa integração entre instituições é fundamental para garantir mais segurança à população e fortalecer o combate aos crimes transfronteiriços”, destacou.

Na oportunidade, o secretário de Segurança recebeu um exemplar do estudo realizado no Parque Nacional Serra do Divisor que detalha as contribuições da governança do setor de segurança para a proteção de parques nacionais sob as perspectivas de segurança, meios de subsistência das comunidades e meio ambiente.

Participaram do encontro José Benoni Valente Carneiro, secretário adjunto da Secretaria de Acompanhamento e Gestão de Assuntos Estratégicos do GSI; André Luciano Bittencourt Barbosa, gestor de Assuntos de Fronteiras do GSI; Luciano Stremel Barros, presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira (IDESF); e Tássio Franchi, professor titular da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e diretor da Divisão de Estudos em Fronteiras, Defesa e Migrações (Gedefrom) e o comandante do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, Fábio Alcântara, autoridades com atuação estratégica na área de fronteiras e defesa.

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