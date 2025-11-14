Reunião de comitê global da Força-Tarefa GCF reforça expansão, governança e colaboração internacional





O Comitê Global IPLC (Indigenous Peoples and Local Communities) da Força-Tarefa do GCF reuniu-se nesta sexta-feira, 14, com o objetivo de expandir a participação internacional do grupo, a captação de recursos, além de tratar do fortalecimento e a continuidade do planejamento estratégico iniciado em reuniões realizadas no Egito, Peru, Glasgow e Dubai. A reunião foi liderada pela secretária de Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara.

Durante a reunião, os membros reafirmaram o compromisso com a atualização das ações prioritárias e realinhamento dos objetivos para 2031. Entre os pontos centrais, destacou-se a necessidade de atualizar o regimento interno, modernizando diretrizes, papéis e responsabilidades diante do crescimento do comitê.

Outro tópico abordado foi a discussão sobre a institucionalização do comitê, etapa essencial para garantir a segurança jurídica e operacional na captação e gestão de recursos internacionais.

Os integrantes também propuseram a realização de uma reunião virtual pós-COP30 para apresentar o balanço dos resultados do evento e finalizar a atualização do plano de trabalho.

“Apesar dos avanços importantes na participação dos povos indígenas em espaços globais de decisão, os desafios e resistências são persistentes, que exigem organização contínua, unidade política e fortalecimento interno”, destacou a secretária Francisca Arara.

Outro encaminhamento relevante foi a ampliação do espectro de atuação do comitê. Ficou definido que a expansão internacional continuará, com esforço direcionado para incorporar novas lideranças indígenas e de comunidades locais de diferentes países, cobrindo temas diversos da agenda climática global.

Para a secretária, a reunião “foi fundamental para formar um consenso sobre a importância estratégica de manter a coesão do comitê, aprofundar o plano de trabalho, fortalecer a governança interna e consolidar uma agenda plural, inclusiva e representativa para 2026”.

