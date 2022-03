Rio Acre atinge a corta de alerta em Brasileia

Se confirmou o que o jornal Oaltoacre havia noticiado nesta segunda-feira,21, que o nível do Rio Acre estava subindo muito rápido com as fortes chuvas do final de semana e que o manancial de águas poderia alcançar a corta de alerta em menos de 48 horas entre as cidades gêmeas banhadas pelo rio em Brasileia, Epitaciolândia e Cobija.

O que segundo o Tenente Sandro Coordenador da Defesa Civil em Brasileia confirmou ás 11h15 min, desta terça-feira,22, quando o nível do Rio Acre marcou na régua de medição da Agencia Nacional de Águas – ANA, em Epitaciolândia 9,84 cm dentro da corta de alerta.

No município de Assis Brasil, foi registrado quase 10 metros, mas o nível do Rio Acre por lá até meio dia estava 5,92cm.

O Secretário de Obras do Município de Brasiléia, Francisco Lima, informou ao Jornalista Alexandre Lima que a prefeitura do município vem acompanhando de perto e está contando com o apoio do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

O alerta fica para a Capital Rio Branco que está com mais de 12 metros e ainda vai receber toda essa quantidade de água nas próximas horas.

Em Brasileia a cota de transbordamento do Rio Acre é de 10,40 cm.

Atualização: As 13h o nível do Rio Acre na régua da ANA em Epitaciolândia registra os mesmo 9,84 cm de duas horas anteriores que pode ser considerado uma leve estabilidade.

Outras informações a qualquer momento

Veja as fotos de Alexandre Lima

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp