Santos sofre, mas larga na Série B com vitória sobre o Paysandu em Vila vazia

Por R7 Notícias

O Santos sofreu, mas estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com o pé direito. Neste sábado, o Peixe venceu o Paysandu por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do torneio. Pedrinho e Guilherme fizeram os gols da partida.

O jogo foi disputado sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD devido às confusões que marcaram a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, pela última rodada da Série A de 2023. São três partidas com os portões fechados e mais três com público parcial.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano está na segunda colocação, com três pontos. O Paysandu aparece na lanterna, com zero.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20 horas (de Brasília). O Paysandu, por sua vez, joga na segunda-feira, dia 29, contra o Botafogo-SP, em Belém-PA.

O jogo

Os primeiros 45 minutos do Santos na Segunda Divisão foram decepcionantes. Atuando em casa, o Peixe teve muitas dificuldades para construir jogadas. A equipe do técnico Fábio Carille não finalizou nenhuma vez na meta adversária.

A única chegada ao ataque foi aos quatro minutos. Aderlan desceu pela direita e cruzou para Enzo Monteiro, que cabeceou para fora.

Do outro lado, o Paysandu foi tomando gosto pela partida e rondou a área santista. A equipe apostou nos chutes de longe, porém pecou na pontaria. A melhor oportunidade saiu já aos 41. Após cruzamento para a área, Gil cortou e Leandro Vilela ficou sozinho para finalizar. O meia bateu fraco e facilitou a vida de João Paulo.

2º tempo

Na volta do intervalo, o jogo seguiu no mesmo ritmo. Incomodado com a falta de criatividade do seu time, o técnico Fábio Carille fez quatro substituições logo de cara. O comandante mexeu nas duas laterais, com as entradas de JP Chermont e Rodrigo Ferreira, e mudou o ataque, chamando Furch e Pedrinho.

Os mandantes passaram a ter mais posse de bola, mas seguiram errando muitos passes e cruzamentos. Enquanto isso, o Paysandu assustou aos 13. Val Soares arriscou de longe e tirou tinta da trave.

Já aos 23, a rede enfim balançou. Pedrinho foi acionado na ponta direita, invadiu a área em bela jogada individual e bateu no cantinho para marcar um belo gol e colocar o Santos na frente.

Instantes depois, quase saiu mais um. Pedrinho recebeu na área e tentou o cruzamento. Após corte da defesa, a bola sobrou limpa para Furch, que soltou uma pancada para grande defesa de Matheus Nogueira.

A partir de então, o Paysandu tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas não conseguiu levar perigo à meta de João Paulo. Enquanto isso, o Alvinegro Praiano apostou nos contra-ataques. E foi assim que saiu o segundo.

Já aos 45 minutos, Pedrinho chutou cruzado, o goleiro espalmou para o meio e Guilherme só completou para o fundo da rede. Assim, o Santos largou com vitória na Série B.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 PAYSANDU-PA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 20 de abril de 2024, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn

Assistentes: Michael Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Cartões amarelos: Joaquim e Rincón (Santos); Bryan Borges, Quintana, Michel Macedo (Paysandu)

GOLS: Pedrinho, aos 23 do 2ºT, e Guilherme, aos 45 do 2ºT (Santos)

SANTOS: João Paulo; Aderlan (JP Chermont), Gil, Joaquim e Hayner (Rodrigo Ferreira); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Rincón); Otero (Pedrinho), Enzo Monteiro (Furch) e Guilherme

Técnico: Fábio Carille

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edilson (Ruan Ribeiro), Wanderson, Quintana e Bryan Borges; João Vieira, Leandro Viela (Gabriel Bispo) e Robinho (Val Soares); Edinho (Michel Macedo) , Jean Dias (Gabriel Santos) e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

