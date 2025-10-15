Noticias da Fonteira

Saúde em Ação na Comunidade” realiza mais de 1.800 procedimentos e reforça presença do SUS nas comunidades rurais de Brasileia

out 15, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a sua 7ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”, levando atendimento médico, odontológico, exames e diversos outros serviços essenciais até a Comunidade da Pinda, localizada no ramal do KM 59 + 38 KM de estrada de barro na Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex). A iniciativa tem como missão aproximar os serviços públicos da…



