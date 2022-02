Saúde realiza ação de vacinação contra a covid-19, em Rio Branco

Tais Nascimento

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realiza neste sábado, 19, uma ação de vacinação contra a covid-19, na Cidade do Povo, em Rio Branco. Serão disponibilizadas vacinas de todos os laboratórios, das 8 às 16h, na Escola Cívico-Militar.

Ação ocorrerá das 8 às 16h. Foto: Odair Leal/Secom

Adultos irão receber doses da Pfizer, Butantan/Coronavac, Astrazeneca e Janssen. Já as crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas com Coronavac ou Pfizer pediátrica, a critério dos pais.

Os interessados devem levar cartão Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF e a carteirinha de vacinas, sendo que a ação é voltada apenas para a imunização contra a covid-19 e não oferecerá outros imunizantes.

A equipe do Programa Nacional de Imunização (PNI) expõe as seguintes regras:

– Primeira dose para crianças de 5 a 11 anos apenas será administrada com a presença dos responsáveis;

– Primeira e segunda dose para adolescentes de 12 a 17 anos também serão aplicadas se acompanhados dos responsáveis;

– Primeira, segunda e dose de reforço para maiores de 18 anos;

– Quarta dose para idosos e pessoas com imunossupressão grave, com laudo ou indicação médica de paciente que esteja em tratamento de câncer, HIV ou que tenha realizado transplante ou hemodiálise;

– Para a quarta dose, os idosos devem contar 4 meses após a última dose.

Ainda, pessoas menores de 18 anos não podem tomar a terceira dose, por enquanto. E as pessoas aptas a receber a dose de reforço devem estar há 4 meses de intervalo da segunda.

