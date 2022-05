Se privatizar a Petrobras, o preço dos combustíveis vai aumentar ainda mais”, alerta Leo de Brito

A possibilidade de privatização da Petrobras, aventada pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana e a crise que afeta o país com o aumento dos combustíveis foram tema do discurso do deputado federal Leo de Brito (PT-AC) na tribuna na Câmara Federal nesta terça-feira, 17.

“Bolsonaro fica tentando fazer uma maquiagem no assunto ao mudar ministro de Minas e Energia, presidente da Petrobras, diretoria da Petrobras. Isso tudo só para enganar os brasileiros, porque ele não sabe assumir suas responsabilidades. Se privatizarem a Petrobras, o preço do combustível será mais de R$ 10 em todo Brasil, como hoje já acontece em Marechal Thaumaturgo”, declarou Leo de Brito.

O deputado federal pontuou ainda que a problemática dos combustíveis no país se dá em virtude da política de parceria de importação, implementada em 2016.

Gastos excessivos na presidência, perda do poder de compra do povo

Os altos valores gastos com cartão corporativo feito pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice-presidente general Hamilton Mourão, além da inflação crescente, alta do desemprego também foram destacados por Leo de Brito na tribuna.

O parlamentar lembrou que já foram gastos mais de R$ 9 milhões com cartão corporativo. “Utilizam-se de recursos públicos dos cofres da União para fazer campanha pelo Brasil a fora. E, segundo as estatísticas, Bolsonaro trabalha menos que um estagiário e mente pelo menos sete vezes por dia. Mas nesta semana, ele falou uma verdade ao dizer que o povo vivia melhor na época do Lula e isso é verdade”, completou.

Leo de Brito enumerou alguns índices que têm se destacado negativamente na gestão de Bolsonaro e os comparou com os mesmo índices na época dos governos de Lula. Entre eles, o parlamentar enfatizou a crescente da inflação, que depois de 28 anos tem registrado recorde de alta nos últimos 12 meses; os altos índices de desemprego registrados desde 2019 e, o aumento no valor dos alimentos, como por exemplo, o da carne bovina, item que mesmo com produção nacional, segue registrando aumento de preços.

“É por isso que o povo quer Lula de volta. E a escolha não é difícil porque o atual presidente, Jair Bolsonaro, é o pior presidente que o Brasil já teve. Bolsonaro só joga problema para o colo dos outros”, finalizou.

