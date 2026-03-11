Secretaria de Obras avança para a etapa final da nova sede da CGE





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e da Controladoria-Geral do Estado (CGE), avança nos serviços finais da construção do novo prédio do órgão de controle interno. Nesta etapa, o equipamento público entrou na fase de instalações da parte elétrica, climatização e elevador.

O novo prédio está localizado no centro da cidade, entre as ruas Floriano Peixoto e Rui Barbosa, no local onde funcionava a antiga instalação da Polícia Federal. O espaço contará com salas administrativas, auditório e setores de diretoria, controle interno, jurídico, orçamento e finanças.

Segundo a engenheira civil e fiscal da obra, Gicélia Viana, a parte estrutural já está concluída. Diante disso, a Seop atua agora na parte interna do prédio, com serviço de pintura e a implantação dos forros de gesso, além dos acabamentos na área externa.

“Posteriormente, finalizaremos as pinturas externas, assim que o tempo estiver favorável, já que as chuvas têm atrapalhado a execução. Também iniciaremos a urbanização do entorno, de toda a área de estacionamento, dos gramados e dos jardins”, enfatiza.

A engenheira informou ainda que será construído um muro de arrimo entre os dois terrenos, devido ao desnível acentuado. Essa estrutura é projetada para conter o solo em áreas com diferenças de nível, permitindo o aproveitamento do terreno e prevenindo deslizamentos e erosões e garantindo maior segurança para quem trafega pelo local.

Paralelamente, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) executa serviços de limpeza, pavimentação e contenção no pátio.

Para a controladora-geral Mayara Cristine Bandeira de Lima, a construção da nova sede, moderna e funcional, deve impactar positivamente o cotidiano dos servidores e os serviços oferecidos à população.

“Estamos satisfeitos com o andamento da obra do novo prédio da Controladoria-Geral do Estado. Trata-se de um investimento estratégico do governo do Acre, que demonstra o compromisso com o fortalecimento das instituições de controle e com a valorização dos servidores. Nossa expectativa é que a nova sede proporcione melhores condições de trabalho, mais integração entre as equipes e maior eficiência no desenvolvimento das atividades da CGE”.

O gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, reforçou a importância da entrega, em breve, do novo prédio e reafirmou o compromisso do governo com os servidores e a população.

“É uma determinação do governador Gladson Camelí que os serviços públicos estaduais tenham estrutura moderna e adequada, assegurando mais funcionalidade, conforto e dignidade ao ambiente de trabalho dos servidores e ao atendimento à população. Além disso, as obras têm sido fundamentais para a geração de trabalho e renda, beneficiando trabalhaddores da construção civil e movimentando a economia local”, ressalta.

A obra total conta com 1.525 m² de área construída. Os investimentos são de R$ 6,3 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado (Acreprevidência).

