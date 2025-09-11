10/09/2025
Noticias da Fonteira

com Almir Andrade

Acre 

Secretaria de Turismo divulga Cadastur para produtores rurais em etapa do concurso Qualicafé

Almir Andrade


Com objetivo de apresentar informações sobre a nova portaria do Ministério do Turismo (MTur), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), realizou uma ação de divulgação durante uma etapa da 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (Qualicafé), nesta terça-feira, 10.

A portaria do MTur possibilita que produtores rurais e agricultores familiares possam se registrar no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). A medida marca um avanço no turismo rural no país, principalmente no Acre, onde há diversas cadeias produtivas, como café, soja, entre outras.

Produtores rurais podem se registrar no Cadastur. Foto: Bruno Moraes/Sete

Para Priscila Fernanda Brito, chefe da Divisão do Cadastur da Sete, a pasta apresentou a medida para os produtores rurais que prestigiaram a etapa do concurso. “É muito importante nós estarmos nesse evento para ter uma fala com os produtores rurais, apresentar um pouco sobre a oportunidade que agora eles têm de acessar e estar dentro do nosso sistema do Cadastur”, explica.

Priscila afirma ainda que com a realização do cadastro, os produtores poderão ter mais visibilidade, receber turistas e estar em rotas turísticas, além da possibilidade de financiamentos.

Priscila destaca fomento ao turismo rural. Foto: Bruno Moraes/Sete

A produtora Maria do Socorro Pontes, de Porto Acre, esteve presente na etapa do concurso e aproveitou a oportunidade para conhecer o Cadastur. “É uma coisa boa para os produtores rurais do Acre que mexe com café robusta, que está hoje no mundo inteiro. É um café especial”, explica.

Maria do Socorro ressalta a importância da medida. Foto: Bruno Moraes/Sete

Maria do Socorro ressaltou, ainda, que participa de toda parte da produção, desde a plantação, até o café finalizado para comercialização e destacou a importância da medida. “É uma coisa boa porque o produtor pode se cadastrar, ele pode acessar, vender o seu produto de qualidade e as pessoas podem visitar os produtores, ver como é que se produz e como funciona até chegar até a mesa do consumidor”, conclui.

