Secretaria de Turismo divulga Cadastur para produtores rurais em etapa do concurso Qualicafé





Com objetivo de apresentar informações sobre a nova portaria do Ministério do Turismo (MTur), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), realizou uma ação de divulgação durante uma etapa da 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (Qualicafé), nesta terça-feira, 10.

A portaria do MTur possibilita que produtores rurais e agricultores familiares possam se registrar no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). A medida marca um avanço no turismo rural no país, principalmente no Acre, onde há diversas cadeias produtivas, como café, soja, entre outras.

Para Priscila Fernanda Brito, chefe da Divisão do Cadastur da Sete, a pasta apresentou a medida para os produtores rurais que prestigiaram a etapa do concurso. “É muito importante nós estarmos nesse evento para ter uma fala com os produtores rurais, apresentar um pouco sobre a oportunidade que agora eles têm de acessar e estar dentro do nosso sistema do Cadastur”, explica.

Priscila afirma ainda que com a realização do cadastro, os produtores poderão ter mais visibilidade, receber turistas e estar em rotas turísticas, além da possibilidade de financiamentos.

A produtora Maria do Socorro Pontes, de Porto Acre, esteve presente na etapa do concurso e aproveitou a oportunidade para conhecer o Cadastur. “É uma coisa boa para os produtores rurais do Acre que mexe com café robusta, que está hoje no mundo inteiro. É um café especial”, explica.

Maria do Socorro ressaltou, ainda, que participa de toda parte da produção, desde a plantação, até o café finalizado para comercialização e destacou a importância da medida. “É uma coisa boa porque o produtor pode se cadastrar, ele pode acessar, vender o seu produto de qualidade e as pessoas podem visitar os produtores, ver como é que se produz e como funciona até chegar até a mesa do consumidor”, conclui.

