Secretário de Comunicação de Brasiléia e Gerente de Esportes fortalecem parcerias em agendas estratégicas na capital

O secretário de Comunicação de Brasiléia, Chiquinho Chaves, e o gerente municipal de Esportes, Clebson Venâncio, realizaram uma série de encontros importantes em Rio Branco para discutir projetos e parcerias em benefício do município.

A agenda começou com uma reunião na Fundação Elias Mansour (FEM), onde se encontraram com o presidente Minoru Kimpara para tratar de colaborações em projetos culturais.

Em seguida, visitaram a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (SETE) para discutir iniciativas que possam impulsionar o turismo e o empreendedorismo local.

Seguiram para a Secretaria de Estado de Educação (SEE), onde se reuniram com a equipe responsável pela realização dos jogos estudantis fase estadual.

O encerramento das atividades se deu com um encontro produtivo com Rafael do Vale, presidente da Federação Acreana de Futsal, para alinhar competições e projetos de fomento ao esporte em Brasiléia.

Clebson Venâncio destacou a importância dos encontros. “Foram reuniões produtivas que vão trazer resultados significativos para Brasiléia, especialmente na área de esporte e cultura”, pontuou.