Segurança Pública realiza ações de cidadania e segurança em Santa Rosa do Purus





Pensando na ampliação das estratégias de cidadania e segurança, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Acre Pela Vida, realizou ações de cidadania e segurança ao longo da semana em Santa Rosa do Purus.

As ações, que iniciaram na terça-feira,16, e se encerraram nesta sexta, 19, tiveram o objetivo de orientar sobre violência contra mulher, crimes nas fronteiras por meio de palestras realizadas por representantes do Acre Pela Vida, Diretoria de Políticas Públicas de Segurança, Justiça e Integração Social, Grupo Especial de Operações em Fronteira e da Patrulha Maria da Penha.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destaca que essas ações são de suma importância, pois aproximam a população das forças de segurança. “Nossas equipes realizaram nesta semana diversas agendas em Santa Rosa, com as equipes do Gefron, Acre pela Vida e a Patrulha Maria da Penha, levando conhecimento e fortalecendo a confiança da população na segurança pública do nosso estado”, destacou.

A coordenadora do Acre pela Vida, Francisca de Fátima, relatou os dias de ação. “Ver os olhinhos das crianças brilharem ao interagir com os policiais é a parte mais gratificante de todo o nosso trabalho na operação Sejusp em Ação. Cada palestra, cada gesto de carinho, não é apenas uma medida de segurança, mas um investimento do governo do Acre no futuro. Estamos aqui para mostrar a elas que os policiais são seus aliados, e para alimentar a esperança e os sonhos de um amanhã mais brilhante e seguro para todos em Santa Rosa do Purus.”

Em alusão ao Dia das Crianças, as agendas continuam seguindo para outros municípios durante o mês de outubro, realizando atividades de recreação, palestras e orientações à população. A estudante Lara Vitória, de 16 anos, revelou que seu sonho é cursar Direito e as palestras só reafirmaram essa certeza. “Eu achei a palestra muito boa porque ela incentiva a gente a pensar em uma profissão importante para alguns jovens que ainda não sabem o que fazer ou o que escolher”, afirmou.



























