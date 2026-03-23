Sejusp forma primeira turma de Defesa Pessoal para mulheres da Segurança Pública

Em uma tarde marcada por demonstrações de força, técnica e superação, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) celebrou, neste sábado, 21, a formatura da primeira turma do Curso de Defesa Pessoal voltado exclusivamente para servidoras do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). A cerimônia, realizada em Rio Branco, reuniu familiares e representantes da segurança para prestigiar as 35 formandas que concluíram a capacitação intensiva.
Iniciado no último dia 16 como parte das celebrações do Mês da Mulher, o curso promovido pela Sejusp entregou 60 horas de treinamento especializado. O curso contemplou servidoras da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Detran , que passaram por módulos rigorosos de defesa pessoal, retenção de armas e combate com facas.
Durante o evento, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, reafirmou a importância estratégica de investir na capacitação das forças de segurança. Em sua fala, o o secretário enfatizou que a técnica é uma ferramenta de sobrevivência e eficiência operacional.
“A conclusão desta primeira turma é um marco que simboliza o nosso respeito e cuidado com quem cuida da sociedade. Reafirmamos hoje o compromisso da Segurança Pública em capacitar e instrumentalizar todas as mulheres que compõem o nosso sistema público de segurança. Queremos que cada servidora tenha a confiança e o preparo técnico necessário para enfrentar qualquer adversidade, garantindo que retornem em segurança para seus lares após cada missão cumprida”, declarou.
A formatura não representa apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma rede de multiplicação. Com o treinamento em conformidade com os parâmetros legais e o uso seletivo da força, as 35 formandas agora possuem a missão de levar o aprendizado adiante dentro de suas respectivas instituições.
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