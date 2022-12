Sejusp realiza solenidade de encerramento de módulo técnico para profissionais da Segurança Pública

Por Agência Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC) realizou, nesta segunda-feira, 19, a solenidade de conclusão do Curso de Capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar Tático, Armamento e Tiro Policial e Instrumento de Menor Potencial Ofensivo, que foi ministrado pela Força Nacional para profissionais de Segurança Pública, e também o início da Operação Alto e Baixo Acre. O evento foi realizado no pátio de formatura do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), em Rio Branco.

Foto: José Caminha/Secom

O curso se deu no período de 12 a 17 de dezembro de 2023, com carga horária de 62 horas. Foram 86 profissionais da Segurança Pública. A formação teve como objetivo capacitar os profissionais que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública do estado do Acre. O Centro de Treinamento e Capacitação da Força Nacional foi o realizador e as aulas foram coordenadas pelo capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, Raimundo Carlos Dias Matos.

A partir de agora, estes agentes estão preparados para executarem manobras e procedimentos emergenciais necessários à minimização do trauma e seus efeitos fisiopatológicos, visando ao socorro próprio ou de outro operador de segurança pública em trabalho, em treinamento ou por estar em locais onde os profissionais da saúde não chegariam em tempo hábil, como também compreender os fundamentos do tiro, utilizar os procedimentos básicos de técnicas e táticas de tiro policial, além de conhecer os principais instrumentos de menor potencial ofensivo e as possíveis vertentes de utilização nas mais variadas ações de polícia ostensiva.

O evento também marcou o lançamento da Operação Alto e Baixo Acre, que visa garantir a preservação da lei, da ordem e da segurança pública, afetadas por ações de organizações criminosas e narconegócios, nas regiões de Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Senador Guiomard, por meio da mobilização da Força Nacional.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, afirmou em seu discurso: “Estamos chegando ao final de uma gestão de quatro anos, e acredito que ainda há muito a se fazer pela Segurança Pública, mas nós vemos aqui essa multiplicidade de cores integrando o mesmo dispositivo. Isso mostra que se alcançamos algo de positivo foi a união das forças de segurança. Nosso combate efetivo às organizações criminosas propicia aos formandos se olharem e perceberem que integram o mesmo corpo, o mesmo objetivo. Estamos felizes pela capacitação de nossos formandos, pois mostra que o Acre, apesar de pequeno, se mostra capaz de promover efetivamente as mudanças na sociedade e nos sujeitos”.

Em seu pronunciamento, o senador Alan Rick parabenizou os formandos pela dedicação demonstrada no decorrer do curso e ressaltou a aliança com o governo: “Hoje é mais um dia em que o investimento feito pelo governo do Estado tem dado resultado. O aperfeiçoamento de nossas forças de segurança é o que vai gerar o melhor serviço prestado à população. E é isso que nós temos buscado fazer no congresso: votando em matérias importantes que respeitam nossos policiais e os defendendo. E fico muito feliz desse curso congregar todas as forças e nossos irmãos bolivianos. Essa união será muito importante para o enfrentamento da criminalidade. E contem conosco, porque o trabalho de vocês é resguardar vidas”.

Presentes na solenidade, estiveram a secretária adjunta e delegada Márdhia El-Shawwa Pereira; o diretor da Força Nacional de Segurança Pública e coronel da Polícia Militar do Estado do Acre, José Américo de Souza Gaia; o deputado federal coronel Ulysses; o deputado estadual José Bestene; o comandante departamental de Polícia de Pando/ Bolívia, Julio Renan Monroy Chuquimia; o sub-comandante departamental de Polícia de Pando/ Bolívia, Silvio Lotty Terraza Verduguez; o comandante do Corpo de Bombeiros, Charles da Silva Santos; a diretora-presidente do Detran/AC, Taynara Martins Barbosa; o comandante da PM/AC, coronel Luciano Dias Fonseca; e o secretário adjunto da Secretaria de Governo, Ítalo César.

