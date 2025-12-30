Noticias da Fonteira

Seleção de Brasiléia é recebida pelo prefeito Carlinhos do Pelado e desfila em carro aberto do Corpo de Bombeiros com o troféu de tetracampeã

dez 30, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento-Secom/ Prefeitura de Brasileia A Seleção de Brasiléia foi recebida com festa na manhã desta segunda-feira (29), pelo prefeito Carlinhos do Pelado, após conquistar o tetracampeonato do Campeonato Acreano de Futsal Série A. A recepção aconteceu no gabinete do prefeito, e contou com a presença do gerente municipal de Esportes, Clebson Venâncio, da secretária municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Arlete Amaral, do secretário de Comunicação,…



