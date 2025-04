Semulher promove ações de enfrentamento à violência contra a mulher em evento do Núcleo de Educação de Porto Acre

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) participou, neste sábado, 5, de evento promovido pelo Núcleo de Educação de Porto Acre, realizado em alusão ao Mês da Mulher, comemorado em março. A programação contou com a palestra Feminicídio Zero, atendimentos psicológico, jurídico e social, entrega de material informativo à população, além de sorteio de brindes e ação de vestimenta social do Juntos Pelo Acre.

A equipe multidisciplinar da Secretaria da Mulher também realizou orientações sobre os direitos das mulheres, canais de denúncia e os tipos de violência previstos na legislação. A ação faz parte da estratégia da Semulher de interiorizar os serviços de atenção às mulheres e ampliar o alcance das campanhas.

De acordo com a secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, “nosso compromisso é garantir que as mulheres em todas as regiões do Acre tenham acesso à informação, acolhimento e proteção. Levar essas ações é muito bom para que essas mulheres saibam que estão amparadas”, afirmou.

Uma das mulheres atendidas, Kelsia Gonçalves, é residente de Porto Acre e precisava de atendimento psicológico, ela relatou que a iniciativa de trazer as ações até o município é importante para quem precisa. “Eu gostei muito, ainda mais quanto isso nos dá coragem de enfrentar qualquer tipo de violência”, disse.

