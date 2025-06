Senado Federal será iluminado de rosa em apoio à luta contra a LAM, por iniciativa do senador Alan Rick

Nos dias 12 e 13 de junho, a cúpula do Senado Federal será iluminada de rosa em alusão ao Mês Mundial de Conscientização da Linfangioleiomiomatose (LAM), doença pulmonar rara que afeta principalmente mulheres em idade fértil.

A iniciativa é do senador Alan Rick (União-AC), em atendimento ao pedido da Associação dos Portadores de Linfangioleiomiomatose do Brasil, a Alambra, que reúne pacientes e especialistas engajados na causa.

A LAM é caracterizada pela proliferação anormal de células nos pulmões, rins e vasos linfáticos, levando à perda progressiva da função respiratória e, em muitos casos, à formação de tumores abdominais. Em estágios mais avançados, o transplante pulmonar pode se tornar necessário.

Alan Rick tem atuado para fortalecer políticas públicas voltadas às doenças raras, com projetos de lei que buscam garantir mais apoio às pacientes, acesso a tratamentos e diagnóstico precoce da LAM. “Nosso compromisso é ampliar a visibilidade dessa doença invisível e melhorar a qualidade de vida das mulheres que convivem com ela”, declarou o senador.

A iluminação simbólica integra uma mobilização pela conscientização sobre a LAM, incentivando o conhecimento, o acolhimento e a formulação de políticas públicas específicas para doenças raras.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da associação:

www.alambrabrasil.org