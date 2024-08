Senador já garantiu recurso para a instalação de 7 núcleos da escolinha no Acre contemplando 6 cidades

Com 80 crianças indígenas matriculadas, foi inaugurada a primeira escolinha de futebol Passaporte pra Vitória instalada em território indígena do país, nesta quarta-feira, 28. A Aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima, interior do Acre, recebeu com festa o ex-lateral do Flamengo Léo Moura, fundador do Instituto que coordena os núcleos da escolinha em todo o Brasil, e o senador Alan Rick, que destinou o recurso para a instalação e manutenção do projeto no Acre.

O cacique Joel coordenou toda a recepção à dupla. “Nós sonhamos com dias melhores e estamos alegres com a chegada da escolinha. Estamos aqui pra somar e faremos de tudo para que essa escolinha seja uma referência, por ser a primeira em uma terra indígena. Nossos agradecimentos ao Léo Moura e ao senador Alan Rick.” – disse o cacique Joel.

Alan Rick já garantiu recurso para a instalação de 7 núcleos da Escolinha do Léo Moura no Acre: Rio Branco (2), Cruzeiro do Sul (1), Sena Madureira (1), Senador Guiomard (1), Mâncio Lima (1), Epitaciolândia (1). O da Aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima, é o quinto implantado no estado.

As crianças já receberam fardamento para o início das atividades. Todos os alunos ganham uniforme completo, meião, chuteira e os professores também recebem todo o material necessário para as aulas – bola, apito, uniforme.

David Puyanawa é um das 80 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 15 anos já matriculados. “É um privilégio ter a escolinha aqui. Nossa Aldeia nunca teve nada assim e agora que estamos mais envolvidos com o futebol, eu e meus amigos aqui jogamos bola, mas ainda não tínhamos tido a oportunidade de estar em uma escolinha, agora temos. Só gratidão ao senador Alan Rick e ao Léo Moura.” – disse.

“Emocionante ver a alegria da criançada. Meu muito obrigado ao cacique Joel pela confiança. Porque essa construção começou já tem um tempo, em uma visita que fiz aqui com o Léo, e agora voltamos para celebrar a realização do que sonhamos juntos, planejamos e agora se concretiza através do nosso mandato. Gratidão à parceria da prefeitura aqui também, meu amigo Isaac Lima. E vamos continuar expandindo esse projeto que tem revelado talentos, despertado sonhos nas nossas crianças e jovens, retirando-os das ruas, ocupando o tempo antes ocioso, ensinando-lhes disciplina, respeito, a importância dos estudos e tantas outras lições pra vida.” – colocou o senador Alan Rick.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp