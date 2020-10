Sequestro de motorista de aplicativo tem desfecho de filme de ação

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror nesta terça-feira (29) ao ser sequestrado por dois homens e um adolescente de 16 anos. A ideia era usar o veículo para executar membros de uma facção rival, mas o plano foi frustrado por uma denúncia anônima.

A saga começou quando o prestador de serviço aceitou um pedido no fim de tarde, na regional da Baixada da Sobral – mais precisamente na Rua Ary Rodrigues do bairro Aeroporto Velho.

A plataforma indicava que uma passageira esperava no endereço, mas era tudo armação. A vítima foi surpreendida por dois rapazes que a intimidaram a buscar um terceiro elemento, menor de idade, no Bahia Nova.

Reunido, o trio decidiu colocar o motorista no bagageiro para iniciar a segunda parte do roteiro. Eles só não contavam que alguém denunciaria o caso às autoridades.

Uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar acompanhou os suspeitos até o bairro João Eduardo II. O condutor perdeu o controle do carro durante a perguição, na Travessa Hosana Carneiro, e bateu no muro de uma casa.

O motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado, foi resgatado com saúde. Ravellis Rodrigues de Andrade, de 20 anos, Vitor de Souza Tavares, de 18 anos, e o adolescente de 16 acabaram sendo encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A PM apreendeu em posse dos assaltantes um simulacro (imitação) de arma de fogo e uma escopeta calibre 16, com um cartucho intacto.

