Servidores do Iapen participam de workshop sobre gestão patrimonial ministrado pela Secretaria de Administração

Servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) participaram, nesta quinta e sexta-feira, 13 e 14, de um workshop sobre gestão patrimonial realizado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do Departamento de Capacitação do Servidor (Decap).

Cerca de 35 pessoas participaram da formação, como o especialista em execução penal, Álvaro de Albuquerque, que trabalha com gestão patrimonial. “Fui designado para o Setor Financeiro, que cuida das finanças, da contabilidade e do patrimônio. Sempre estive envolvido com a questão do almoxarifado e patrimônio. E a gente sempre buscou atualizar as questões patrimoniais”.

“O Workshop de Gestão Patrimonial contribuiu para a estruturação de rotinas e normatizações internas voltadas ao controle de bens, qualificando os servidores para a aplicação de técnicas modernas na administração patrimonial. A iniciativa aprimora a organização, impulsiona a evolução dos processos administrativos do Estado e promove a padronização das comissões de inventário”, afirmou o secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Duarte.

A formação foi uma solicitação do Iapen à Sead, para que os profissionais da instituição possam aprimorar seus conhecimentos na área e levar transparência para a gestão pública.

“Agradecemos o apoio do secretário Guilherme, que tem sido um parceiro da nossa gestão, e agradeço a todos os presentes, sinceramente, por essa disponibilidade. Fizemos um esforço de trazer também o pessoal do interior, que busca essa capacitação, para trazer transparência para nossa instituição”, afirmou o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa.

Visualizações: 2