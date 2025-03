Sesacre promove ação de saúde com foco na prevenção de doenças crônicas na OCA, em Rio Branco

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com o apoio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), realizou nesta terça-feira, 11, no auditório da Organização em Centros de Atendimento (OCA), em Rio Branco, uma ação de saúde com foco na prevenção de doenças crônicas.

O evento teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e realizar o diagnóstico precoce de doenças como câncer de colo de útero, obesidade e doenças renais crônicas.

“Nós temos aqui na OCA a visibilidade e o acesso ao cidadão, o que facilita a divulgação [da ação] e isso faz com que essa mensagem chegue até a população diretamente, para alcançarmos estrategicamente um índice menor dessas doenças”, afirmou a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Capacitações da OCA, Janaína Marques.

O mês de março é marcado por diversas datas simbólicas que buscam alertar a população sobre a importância da prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e, além do Março Lilás – campanha nacional que conscientiza sobre o câncer de colo do útero, o mês também destaca o Dia Mundial da Obesidade, celebrado no dia 4 de março, e o Dia Mundial do Rim, que em 2025 ocorre em 13 de março.

A coordenadora da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas da Sesacre, Liliane Maia, destacou a relevância das ações realizadas.

“O evento deste mês de março foca na prevenção e conscientização sobre três doenças crônicas não transmissíveis: câncer de colo de útero, obesidade e doença renal crônica. A iniciativa visa alertar a população sobre a importância da prevenção e promover o bem-estar com orientações e ações preventivas”, reforçou.

O evento, denominado “Circuito de Ações de Saúde”, contou com diversos serviços à comunidade, como agendamento de PCCU, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea e orientação sobre prevenção de doenças crônicas.

“Estamos oferecendo testagem rápida, e a procura está sendo alta pela população. Isso é muito bom para que as pessoas saibam cuidar da sua saúde”, comentou Pedro Lucas Silva, técnico em enfermagem da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha.

A ação contou com o apoio de diversos núcleos da Sesacre, como o Núcleo de Prevenção a Doenças Crônicas, Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Núcleo de Educação em Saúde, e Núcleo de Saúde da Mulher.

Durante o evento, algumas pessoas puderam expressar a importância da ação.

Maria das Neves Serafim, paciente atendida no circuito de saúde, afirmou: “O serviço de saúde é muito importante, porque às vezes nos ocupamos com tanto trabalho e com a família e esquecemos de cuidar da saúde. Isso [a ação] nos faz lembrar que precisamos cuidar da nossa saúde para cuidar de filhos, netos e bisnetos”.

A obesidade é um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil, com 57% da população acima do peso e uma taxa de obesidade de 20%. A Organização Mundial da Saúde estima que, até 2025, 2,3 bilhões de adultos estarão acima do peso, sendo 700 milhões com obesidade. Além disso, o mês de março também é marcado por campanhas de conscientização como o Março Lilás, que alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, com estimativa de 17.010 novos casos em 2022.

Já o Dia Mundial do Rim, celebrado em 13 de março, traz a campanha “Seus rins estão ok?”, que destaca a importância do exame de creatinina, uma vez que 50 mil pessoas morrem anualmente no Brasil devido a doenças renais, muitas sem acesso a tratamento adequado. Desse modo, as datas previstas são fundamentais para sensibilizar a população e promover ações que busquem o diagnóstico precoce e hábitos de vida mais saudáveis.

“Eu vim aqui na OCA solicitar uns documentos e, daí, vi essa ação. Realizei uns exames e achei muito importante para a população, porque é uma forma da gente se prevenir e cuidar da nossa saúde”, concluiu Rosa Maria Bezerra, outra paciente que participou da ação.

Além do circuito de ações de saúde, a Sesacre também promoveu a “Blitz: sua saúde tá ok?”, na travessa Santa Inês, próximo à academia Smartfit, e seguirá com ações preventivas nas unidades básicas de Saúde de todos os municípios do estado do Acre ao longo de todo o mês de março.

