Show de Eduardo Costa embala Réveillon da Família e celebra a chegada de 2026 no Juruá





O Vale do Juruá viveu uma noite marcada por emoção, alegria e celebração durante a tradicional festa de Réveillon da Família, realizada em Cruzeiro do Sul. O evento, que marcou a virada do ano, ocorreu no estacionamento da Arena do Juruá/Centro de Eventos Orleir Cameli e reuniu pessoas de todos os municípios arredores, que recepcionaram o novo ano em um ambiente de segurança, organização e valorização da cultura.

A festa teve ampla aceitação da população, evidenciada pelo público presente e pelo clima de entusiasmo mantido ao longo de toda a programação, que seguiu até a chegada de 2026. A virada do ano foi celebrada em grande estilo e reuniu, nas primeiras horas desta quinta-feira, 1º de janeiro, o show pirotécnico e a apresentação do artista nacional Eduardo Costa que marcaram um momento de confraternização, lazer e celebração coletiva, consolidando o evento como um marco nas comemorações de Ano Novo no município.

A programação teve início ainda na noite do dia 31, com apresentações de artistas da região, fortalecendo os talentos locais e aquecendo o público para o grande momento da noite. O ponto alto ficou por conta do show do cantor sertanejo Eduardo Costa, atração nacional que levou o público ao coro com sucessos consagrados da carreira.

“Está sendo maravilhoso participar da festa da virada. A presença de Eduardo Costa torna o evento ainda mais especial e atrativo. Vim com minha filha e amigos, e estou muito animada. Agradeço ao governador Gladson Camelí por proporcionar essa atração. É a primeira vez que assisto ao show do cantor, e a experiência está sendo gratificante”, disse Maria Pereira.

Entre o público que prestigiou a festa da virada, a jovem Ana Luiza Santos fez questão de marcar presença. Animada para assistir ao show, ela destacou a importância de momentos como esse para a juventude do Juruá. “Vim prestigiar a festa e estou com uma boa impressão. O ambiente é tranquilo e familiar, e as pessoas parecem estar à vontade. Gostaria de agradecer ao governador Gladson Camelí por este show. Espero que todos possam desfrutar e se divertir bastante. Desejo que seja uma noite inesquecível, afinal, é a virada do ano, a última do ano para darmos início a um novo ciclo positivo”, pontuou.

A noite teve início com a energia contagiante de Eduardo Costa, que não economizou nos sucessos. Hits como “A Carta” e “Me Apaixonei” embalaram o público, que cantou junto do começo ao fim, em um clima de muita animação e emoção.

Os empreendedores que marcaram presença no Réveillon da Família celebraram o resultado positivo do evento. Graça Costa de Araújo, proprietária de uma barraca de espetinhos e caldos, demonstrou satisfação em participar mais uma vez de eventos consolidados em Cruzeiro do Sul. “Trabalho há 25 anos nesse ramo e, sempre que há eventos como este, para nós, empreendedores, é algo maravilhoso e muito gratificante, porque representa uma renda extra. Estou achando a virada de ano maravilhosa. Quem promove uma festa desse porte também pensa em nós, que dependemos desses eventos para garantir uma renda, sustentar nossas famílias e pagar nossas contas. Quem trabalha com eventos só consegue esse ganho extra quando há iniciativas como essa”, disse.

Com grande participação popular, atrações musicais de destaque e impacto positivo para o comércio local, a Festa da Virada consolidou-se como um momento de celebração, confraternização e fortalecimento da economia. O evento marcou a chegada do novo ano com organização, alegria e expectativa de um período ainda mais próspero para a população.

O Réveillon da Família voltou a evidenciar o empenho do governo do Acre e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em promover as tradições regionais e fortalecer os laços comunitários. A chegada de 2026 foi celebrada com música, incentivo ao empreendedorismo e, sobretudo, com um sentimento coletivo de união e esperança no futuro.





































