Superintendente do DNIT garante conclusão da ponte do Anel Viário de Brasiléia após reunião com Carlinhos do Pelado

Alexandre Lima

Nesta segunda-feira (17), o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, em Rio Branco, onde foi recebido pelo superintendente Ricardo Araújo.

A pauta do encontro incluiu a solicitação de instalação de quebra-molas nas proximidades do Hospital Regional do Alto Acre, a retomada dos serviços de recuperação da BR-317 no trecho que liga Brasiléia a Assis Brasil, além da conclusão da ponte do anel viário de Brasiléia.

O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, destacou que a parceria com o município tem gerado avanços e garantiu que as demandas apresentadas pelo prefeito serão atendidas.

“Estamos aqui com o nosso prefeito, uma visita muito honrada, onde nós estamos avaliando o que podemos fazer por Brasiléia, junto ao DNIT. Já estamos realizando investimentos importantes e agora vamos focar também na questão da segurança viária, com a instalação de quebra-molas e pinturas de sinalização dentro da cidade. O mais importante é que vamos dar início ao anel viário. Tivemos um impasse documental com a empresa responsável, mas assim que for solucionado, começaremos as cabeceiras da ponte. Essa obra é fundamental, pois traz mais segurança, qualidade de vida e retira o tráfego pesado que hoje passa dentro de Brasiléia. É uma parceria que visa sempre o bem da população”, afirmou Araújo.

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou a importância do apoio do DNIT e do Governo Federal para o desenvolvimento do município e da região.

“Desde quando o senhor assumiu a Superintendência e nós assumimos a Prefeitura de Brasiléia, tem sido notória essa parceria entre o DNIT e o município para que as coisas aconteçam. Quero aproveitar também para agradecer ao Governo Federal, através do presidente Lula, que tem dado apoio fundamental às BRs do nosso arco, tanto à BR-364 quanto à BR-317. Esse reconhecimento é muito importante para o nosso povo e para o crescimento da nossa cidade”, destacou o prefeito.

A reunião reforçou o compromisso de união entre os governos municipal e federal para garantir mais infraestrutura, mobilidade e segurança à população do Alto Acre.