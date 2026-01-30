Noticias da Fonteira

Policial

Suspeitos de integrar facção criminosa são presos pela Polícia Civil em Tarauacá, Feijó e Rio Branco – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 30, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu nesta quinta-feira, 29, três mandados de prisão nas cidades de Tarauacá, Feijó e Rio Branco. A ação é um desdobramento de uma operação de âmbito nacional coordenada pela Polícia Civil e integra uma investigação que se estendeu por cerca de dois anos, com foco no enfrentamento ao crime organizado no estado.

Os mandados são resultado de um inquérito policial que reuniu provas consideradas robustas sobre a atuação de uma organização criminosa no Acre. De acordo com as investigações, os suspeitos A. A. de S., conhecido como “Brinquedo”, C. A. da S., conhecido como “PVTS”, e T. S. O., identificado pelos apelidos “Hotymaro” ou “Henrri”, teriam participação ativa em diversas práticas criminosas.

Entre os crimes investigados estão delitos contra o patrimônio, como receptação e roubo, além de crimes violentos, a exemplo do porte ilegal de arma de fogo, e tráfico de drogas. As apurações também apontam o envolvimento direto dos suspeitos em invasões de áreas dominadas por facções criminosas rivais nos municípios de Tarauacá e Feijó.

Ao longo do trabalho investigativo, a Polícia Civil conseguiu mapear a estrutura da organização criminosa, identificando seus integrantes, funções e áreas de atuação. Esse levantamento estratégico permitiu o avanço das ações policiais voltadas ao desmantelamento do grupo.

As prisões realizadas nesta quinta-feira representam mais um passo no enfraquecimento das atividades criminosas na região. Os investigados foram encaminhados às Delegacias de Flagrantes de suas respectivas cidades, onde permanecem à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a responsabilização penal dos integrantes da organização criminosa.



