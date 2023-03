Tadeu Hassem discursa em defesa dos integrantes do cadastro de reserva no Estado

FONTE: oaltoacre.com

No tempo destinado ao Republicanos em sessão desta terça-feira (14), o deputado Tadeu Hassem discursou sobre os integrantes dos cadastros de reservas da Polícia Civil, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal e do Instituto Socioeducativo do Estado. Ele ressaltou que atualmente o Acre possui receita para realizar as contratações.

“Inicio meu discurso fazendo menção aos cadastros de reserva, pois só sabe a agonia dessa situação quem passa por ela. Eu já passei e sei a felicidade que é ver seu nome como aprovado em um concurso público e a tortura que é o tempo de espera para a convocação. Nós aprovamos aqui, ajustes com a categoria, sabemos que o índice prudencial hoje permite essa convocação, a receita do Estado será ainda maior esse ano e as despesas estão controladas”, iniciou.

Sobre os aprovados no certame da Polícia Civil, o parlamentar pontuou que há os que já concluíram a Academia de Polícia e os que aguardam o chamamento para iniciar o curso. Ressaltou que em relação aos do IDAF, o Poder Legislativo aprovou no ano passado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), concedendo direitos aos provisórios.

A proposta coloca o ISE no rol de instituições que fazem parte Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp). Prevê também o aproveitamento na Polícia Penal de agentes penitenciários e socioeducativos contratados em regime temporário, com mais de cinco anos de efetivo exercício contínuo e ininterrupto, através do benefício da estabilidade que durará até a aposentaria deles.

“Devemos criar uma comissão para acompanhar o cumprimento dessa PEC, pois temos que dar uma resposta a essa categoria”, disse o parlamentar, que finalizou seu discurso ressaltando que participou do início do ano letivo na Escola Integral Humberto Soares, onde também foi anunciado pelo governador Gladson Cameli (PP), que também anunciou mais investimentos na área.

