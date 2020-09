Um forte temporal em áreas isoladas de Rio Branco assustou moradores na tarde deste sábado (26). Casas e estabelecimentos foram destelhados pelo vento.

Imagens enviadas ao ContilNet mostra o restaurante Mata Nativa, na Via Verde, sendo atingido pelo temporal. Um pedaço do reboco do muro chegou a cair com a pressão da ventania.

Uma borracharia também situada na Via Verde teve parte de sua cobertura arrancada.

