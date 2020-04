Tião Flores faz pronunciamento sobre covid-19, Estado de Calamidade e pede prevenção aos munícipes

O prefeito do município de Epitaciolândia, no uso de suas atribuições, fez um pronunciamento aos munícipes sobre o que vem ocorrendo nos últimos dias, principalmente ao que se refere a pandemia causada pelo vírus covid-19.

O gestor pede que as pessoas continuem com o isolamento social e tomem cuidados conforme o Decreto declarando Situação de Emergência Municipal, acompanhando o governo do Estado e demais estados do Brasil, divulgados desde o dia 18 passado.

Conta que foi criado um Comitê de Emergência para o combate ao vírus, através da Secretaria Municipal de Saúde. “Tomamos todas as providencias conforme os protocolos internacionais e nacionais da vigilância sanitária e saúde. Pede que as famílias cuidem de seus idosos e não precisa ser levado ao posto de saúde, pois, está sendo realizado visitas às residências”, destacou.

Em seu pronunciamento, diz que estão seguindo o Plano de Contingência elaborado pela saúde para que o Município possa contar com o apoio do Governo Federal, com recursos direcionados para a saúde para ajudar no combate ao vírus e outras doenças.

Tião Flores destaca que o município de Epitaciolândia ainda não recebeu nenhuma ajuda para a assistência social local, a não ser um repasse para compra de equipamentos de proteção direcionados aos profissionais da saúde.

Finalizando, o prefeito avisou que estará junto aos demais municípios do Estado do Acre, decretando Estado de Calamidade Pública, que será encaminhado à Assembleia Legislativa, para que possam estar enquadrado a Lei da Responsabilidade Pública, para que não possam penalizados futuramente.

