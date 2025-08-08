Tirar CNH no Acre custa quase R$ 4 mil; maior valor do Norte e 6º no Brasil







Custando quase R$ 4 mil, CNH no Acre é a mais cara do Norte e a 6ª no Brasil

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Acre pode custar, em média, R$ 3.906,60, sendo o valor mais alto da região Norte e o sexto mais caro do país.

Os dados fazem parte de um levantamento do Instituto Nexus, intitulado “Perfil do Condutor Brasileiro”, com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O estudo, divulgado na última quarta-feira (6), mostra o custo da habilitação no país e acende um alerta para os reflexos do preço elevado, principalmente entre as populações de baixa renda.

Na comparação com outros estados nortistas, o Acre lidera com folga. Em Rondônia, por exemplo, o custo médio para se habilitar é de R$ 2.355,22, o menor da região. Veja os valores médios por estado:

Acre: R$ 3.906,60

Roraima: R$ 3.828,40

Amapá: R$ 3.780,47

Amazonas: R$ 3.418,95

Tocantins: R$ 2.985,32

Pará: R$ 2.802,45

Rondônia: R$ 2.355,22

Já a nível nacional, o estado fica em 6º lugar. Confira o top 10:

Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35

Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95

Bahia: R$ 4.120,75

Minas Gerais: R$ 3.968,15

Santa Catarina: R$ 3.906,90

Acre: R$ 3.906,60

Roraima: R$ 3.828,40

Amapá: R$ 3.780,47

Paraná: R$ 3.670,83

Amazonas: R$ 3.418,95

Preço alto vira barreira social

O custo elevado da CNH tem impacto direto na informalidade no trânsito. Ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, e o principal motivo apontado para não se regularizarem é o preço cobrado pelo processo.

O estudo aponta também que 49% dos condutores não habilitados disseram que não têm carteira por causa do valor alto. Outros dados mostram que:

32% dos entrevistados ainda não se habilitaram por causa do custo;

80% consideram o processo de habilitação caro ou muito caro;

66% acreditam que o preço não condiz com o serviço entregue.

No Norte, 64% da população ainda não tem habilitação, índice semelhante ao do Nordeste, com 71%. Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo, o número é ainda mais alarmante: 81% não possuem CNH.

O valor médio da CNH inclui taxas de serviços como exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, simulador (quando exigido), além das taxas do Detran. Em muitos estados, esses custos variam conforme a região, a escola escolhida e a demanda.

