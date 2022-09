Tragédia na tríplice fronteira: Motociclista choca moto frontalmente contra carro e morre no local

Publicado 23 horas atrás

A SUV ficou com a frente destruída com o impacto violento.

As autoridades policiais da 3ª Companhia da Polícia Militar, foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo um motociclista que chocou sua moto modelo Honda/Broz, placa NAA 1916, frontalmente contra um veículo modelo tipo SUV, modelo Fiat/Freemont, próximo a Ponte da Integração que liga os países do Peru e Brasil, no município de Assis Brasil, interior do Acre.

O acidente aconteceu por volta das 21h30 desta quinta-feira, dia 8. Pela posição do veículo, inicialmente percebe-se que a moto invadiu a contramão em alta velocidade, indo bater violentamente na frente do carro, e voltar cerca de cinco metros para trás.

Equipe de resgate estiveram no local, mas, só puderam atestar a morte do motociclista.

O condutor da moto identificado como Antony Alves da Silva, de 39 anos, também pelo apelido de “Bolo”, que estaria trafegando sentido ponte rumo ao lado peruano, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações preliminares, a vítima fatal seria um pequeno comerciante e o carro, de um proprietário de uma loja de materiais agropecuário.

O motorista da SUV estava retornado da cidade vizinha de Iñapari, juntamente com sua família de um jantar, foram surpreendido pela moto que bateu contra o carro. O mesmo ficou no local até a chegada das autoridades policiais para dar esclarecimento.

No Boletim de Ocorrência, foi registrado que a vítima estaria ingerindo bebidas alcoólicas, motivos esse que o fez perder o controle da moto e batido contra o carro, causando ferimentos graves pelo corpo e avisceração.

Socorristas do Samu estiveram no local, mas, apenas puderam atestar o óbito do motociclista. Perito criminal já foram acionados para resgatar o corpo e ser levado ao Instituto Médico Legal – IML, na Capital.

