Três homens e uma mulher são presos por tráfico de drogas

A Policia Militar do Terceiro Batalhão prendeu quatro pessoas, três homens e uma mulher acusadas de tráfico de drogas na Rodovia Ac-10 km 1, no Bairro Alto Alegre em Rio Branco Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição do terceiro Batalhão recebeu uma denúncia via COPOM de que um carro modelo FIAT CRONOS estava circulando a algumas horas e que no interior do veículo tinham 4 pessoas em atitude suspeita no Bairro São Francisco.

A polícia de imediato seguiu sentido o endereço mencionado na denúncia e avistou o veículo em uma rua naquela região.

A polícia deu voz de parada e o condutor do veículo não obedeceu, dando início a uma perseguição policial que teria fim no bairro Alto Alegre e os 4 ocupantes detidos.

Os ocupantes do veículos foram identificados por André Luiz Santos Rodrigues, de 32 anos, Danielle Batista do nascimento, 25, Ítalo Nascimento da Silva, 22 anos e Wesley da Silva Gomes de 20 anos.

Durante a revista, foi encontrado no interior do carro, skank, balança de precisão, saquinhos de embalagem e dinheiro, possivelmente oriundo do tráfico.

Todos os ocupantes foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrante- DEFLA onde ficarão em poder da justiça.

O veículo foi levado para DEFLA

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp