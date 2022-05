Ufac lança edital para preencher 25 vagas no curso de especialização em ensino de língua inglesa

A Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou edital para preencher 25 vagas no curso de especialização em ensino de língua inglesa, turma 2022. Podem participar do processo seletivo graduados em letras/língua iunglesa ou letras inglês/português. As inscrições estão abertas até 13 de maio e devem ser feitas por e-mail. O edital completo você encontra no site da universidade.

São três etapas: análise de documentos e homologação das inscrições; carta de intenções; e análise do currículo Lattes. As aulas serão oferecidas em caráter modular, presencial, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, e aos sábados pela manhã. O resultado final do certame está previsto para 10 de junho e as aulas começam em julho.

O curso de pós-graduação lato sensu em ensino de língua inglesa visa ao aperfeiçoamento e aprofundamento de conhecimentos específicos de professores de inglês e egressos do curso que tenham interesse em dar continuidade a sua formação.

