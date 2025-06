Ulysses denuncia ações do ICMBio no Acre e propõe decreto para proteger produtores rurais

O deputado federal Coronel Ulysses (PL-AC) subiu à tribuna da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (10) para fazer um pronunciamento contundente contra o que classificou como abusos cometidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em propriedades rurais do Acre. Segundo ele, a atuação do órgão ambiental tem gerado prejuízos e desespero a dezenas de famílias que vivem da produção agrícola no interior do estado.

O alvo da crítica foi uma operação realizada no último fim de semana em Xapuri, cidade natal da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A ação do ICMBio, amplamente divulgada nas redes sociais e na imprensa local, envolveu embargos de terras, apreensão de animais e retirada de trabalhadores do campo — medidas que, segundo os relatos, foram executadas com uso excessivo de força e sem diálogo com os produtores afetados.

Durante sua fala, Ulysses destacou o caso do produtor Josenildo Mesquita, morador da zona rural de Xapuri. “Um homem que acorda às 4 da manhã para tirar leite e garantir o sustento da família, agora precisa do aval de um agente ambiental para continuar produzindo”, lamentou o parlamentar. Para ele, a situação simboliza o que chamou de “perseguição institucional” contra quem trabalha no campo.

O deputado também voltou a criticar a gestão da ministra Marina Silva, apontando o distanciamento entre as diretrizes ambientais adotadas pelo governo e a realidade vivida pelos moradores da região amazônica. “É um governo que prefere gastar helicópteros e viaturas para embargar a roça do pequeno produtor, enquanto o narcotráfico avança sem controle nas fronteiras”, declarou.

Como resposta às denúncias, Ulysses anunciou que irá apresentar um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) pedindo a suspensão dos efeitos das operações do ICMBio e propondo um debate mais amplo sobre os critérios utilizados em ações de fiscalização ambiental na Amazônia. Ele também solicitou apoio de outros parlamentares e revelou ter feito contato direto com o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), que se colocou à disposição para tratar do caso em caráter de urgência.

“Essa é uma luta em defesa da dignidade de quem produz e sustenta este país”, afirmou o deputado ao encerrar o discurso, prometendo continuar mobilizado contra o que chamou de “perversidades travestidas de política ambiental”.