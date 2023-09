Ulysses é o mais votado da bancada do Acre no Prêmio Congresso em Foco 2023

Deputado acreano de primeiro mandato, Coronel Ulysses ficou à frente de parlamentares mais veteranos no Congresso, inclusive de Arthur Oliveira Maia (União/AC), presidente da CPMI do 8 de Janeiro e outros líderes partidários frequentadores dos noticiários

BRASÍLIA (24.09.2023) – Mesmo sendo novato na Câmara, o deputado federal Coronel Ulysses (União/AC) se consolida como liderança política nacional e entre os deputados acreanos. Exemplo disso é o resultado da votação do Prêmio Congresso em Foco 2023 na categoria Melhor Parlamentar, cujo resultado foi divulgado na quinta-feira (21).

De 421 deputados correntes, Ulysses obteve a 149ª posição, com 481 votos, o mais votado da bancada do Acre na Câmara. A segunda colocada teve 326 votos, ou seja, 155 a menos que Ulysses. Gerlen Diniz (PP/AC) – com apenas 34 votos – assumiu a lanterna da bancada. Atingiu a 416ª colocação. Na região Norte, Ulysses galgou a 11ª posição no cômputo geral.

Além de ser o mais votado entre os oito deputados federais do Acre, Ulysses ficou bem à frente de congressistas já conhecidos nacionalmente, dentre os quais Domingos Sávio (PL/MG), Laura Carneiro (PSD/RJ), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Roseana Sarney (MDB/MA), do líder do PL, Altineu Côrtes (RJ) e de Arthur Oliveira Maia (União/BA), presidente da CPMI do 8 de Janeiro.

Para Ulysses, o resultado da votação demonstra que o foco de seu mandato está correto. “E vamos continuar assim: agindo em defesa da segurança pública e ao combate ao crime, em defesa das liberdades e dos interesses do Acre e do Brasil”, disse Ulysses, após conhecer o placar da votação.

O Prêmio Congresso em Foco 2023 foi realizado em três semanas em disputa aberta na internet. Ao todo, 1.290.216 votos foram distribuídos entre os 421 deputados e os 66 senadores aptos a concorrer à premiação mais importante da política brasileira. Foram reconhecidos e homenageados os parlamentares mais bem avaliados pelo público, por jornalistas que cobrem o Congresso e por um júri especializado.

Os 25 deputados e os 15 senadores mais bem votados pela internet foram premiados na última quinta-feira (21), em cerimônia realizada em Brasília/DF. O processo de votação foi auditado pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).

