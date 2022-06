Urap Maria Barroso voltar a ser referência em atendimentos de Covid e síndromes respiratórias em Rio Branco

Com o aumento dos casos de Covid-19 e das síndromes respiratórias graves (Srag), a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) informou, nesta quarta-feira (29), que a Urap Maria Barroso, no Bairro Sobral, voltou a ser a unidade de referência para atendimentos específicos para estes casos.

Com isso, foi estendido a atendimento que passa a ser de segunda a sábado, no período de 7h às 18h, segundo informou o secretário de saúde em exercício, Jonathan Santiago.

“A gente pede que a sociedade que ela pode seguir buscando vacina nas outras unidades de saúde do município. Aqui vai ser referência nos casos para exames específicos após o terceiro dia dos sintomas de Covid é que ele deve buscar esta unidade de referência”, disse.

Santiago ainda pede que a população retorne com o uso de máscara de forma voluntária, por entender que ela ajuda a prevenir a propagação da doença, além de seguirem com os outros cuidados sanitários, como uso do álcool em gel, e aqueles que ainda não completaram o esquema vacinal, procure uma unidade de saúde para completar.

“Se vacine, complete o esquema porque apenas a vacinação vai garantir o combate à Covid, ou mesmo garantir que sejam sintomas leves, sem internações ou gravidade. Aqueles que tinham exames agendados ou precisam tomar vacina podem procurar as outras unidades”, acrescentou.

O gari Francisco Neri estava na unidade na manhã desta para fazer o exame de Covid, após quatro dias com alguns sintomas da doença.

“Estou com dor de cabeça, na garganta, estômago, febre e só. Há quatro dias estou com isso, ai fui ao médico e ele passou para eu vir aqui fazer o exame. Vacinação está de boa, estou vacinado, tomei a dose única e está completo o esquema”, disse.

