URGENTE: Vereadores de Epitaciolândia votam pelo afastamento do Prefeito Sérgio Lopes

Câmara de Vereadores de Epitaciolândia acaba de aprovar por 5 votos a 4 um pedido de afastamento do prefeito Sérgio Lopes, de Epitaciolândia.

O pedido acompanha denúncia feita pelo morador David Rocha de Lima. No documento, ele cita atos de improbidade administrativa que vão desde pagamento indevido de diárias com recursos do Fundeb e SUS até pedaladas fiscais.

Votaram contra o pedido de afastamento os vereadores:

– Marco Ribeiro

– Lucimar Monteiro

– Seliene Lima

– Gilsinho Azevedo.

A favor do afastamento votaram:

– Rubens Rodrigues

– Messias Lopes

– José Maria Valério

– Rubens Rodrigues

– Diojino Guimarães

É importante esclaracer que a aprovação do pedido não representa o afastamento do prefeito de imediato, mas apenas abre um procedimento a ser cumprido.

Pelo o que a reportagem apurou, a presidência está nomeando as comissões que colherão as provas das denúncias apresentadas para o pedido de afastamento.

O ac24horas tentou falar com o presidente Diojino Guimarães, que chegou a atender e confirmar a votação a favor do pedido de afastamento do prefeito, mas alegou não poder dar mais detalhes no momento.

O pedido de afastamento por 180 dias do prefeito foi lido na sessão da manhã desta segunda-feira, 20, diante da presença do vice-prefeito Antônio Soares.

Outras informações a qualquer momento.

AC 24horas

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp