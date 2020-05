Vaza nas redes sociais vídeo de homem executado com 14 tiros

Começou a ser compartilhado nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 26, o vídeo em que mostra a execução do jovem Maycon Barroso de Alencar, de 27 anos, morto com cerca de 14 tiros na região da cabeça e nas costas. Em respeito à família da vítima e aos leitores, o ac24horas decidiu não divulgar as imagens, uma vez que se trata de cenas fortes. O crime aconteceu na noite do último domingo, 24, no Ramal Bom Futuro, situado no bairro da Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco.

Nas imagens, Maycon aparece em pé, de costas, próximo a um muro, com uma mão na cabeça e outra nas costas enquanto espera receber os tiros. Um homem ainda não identificado pela polícia dispara 14 vezes contra a vítima, que cai no chão sem vida.

O vídeo já está sendo investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que seguem em diligências em busca de identificar os autores do crime e prendê-los.

Entenda o caso

Informações repassadas pela namorada da vítima à polícia, afirmam que ambos estavam em uma bebedeira e quando retornavam para sua casa foram abordados por três homens. Eles foram levados a uma chácara abandonada, onde foram mantidos reféns por aproximadamente 3 horas.

Ao anoitecer, Maycon foi julgado pela organização criminosa à morte. O homem foi executado com 14 tiros na cabeça e nas costas na frente da namorada. Após matar Maycon, os faccionários roubaram o celular da mulher e a liberaram, em seguida fugiram do local.

A namorada pediu ajuda a populares e conseguiu acionar a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os conduziu até a casa abandonada aonde Maycon estava, mas quando os paramédicos chegaram a vítima já se encontrava morta.