Veja o que vai reabrir e quais atividades seguem proibidas em Rio Branco por causa da Covid-19

O shopping e as galerias de Rio Branco reabrir suas portas a partir desta terça-feira (21), já que a capital do Acre avançou para a fase laranja do nível de risco da Covid-19.

O uso de álcool em gel e máscara é obrigatório.

Os protocolos sanitários devem todos ser seguidos e a capacidade de atendimento está limitada a 30%, mas podem funcionar com delivery, drive-thru e pague-leve. As praças de alimentação e as áreas recreativas, no entanto, seguem fechadas.

Outros que já podem reabrir são as lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias com capacidade máxima de 30% do total, além de delivery, drive-thru e pague-leve.

Bares e similares e só podem atender por delivery, drive-thru e pague-leve.

Hotéis, pousadas, motéis e similares também podem trabalhar com capacidade limitada a 30%, mas estão proibidos de abrir as áreas de uso coletivo, como restaurantes, academias, clubes, piscinas, e outros.

Entre outros, escolas, academias de ginástica, clubes esportivos e de lazer e similares seguem fechados.

Para atravessar esta fase laranja, a prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado tem medidas de efeito imediato, como a implantação do teleconsulta para atendimento virtual ou telefônica de pessoas com suspeita de Covid-19.

Mantém ainda ações com equipes de saúde nas residências, ligando, orientando e prestando assistência; programa, com busca ativa, promovendo a coleta de dados para ações de assistência à saúde.

As autoridades promoveram a prorrogação do Decreto Estadual n° 5.465 de 16 de março de 2020 e do Decreto Municipal n° 196 de 17 de março de 2020, e formalizaram parceria para entrega de medicamentos para os pacientes, no Into.

Justificativa é tímida e ocupação das UTIs bate os 70%, mas pode dar certo se população colaborar

“Conseguimos uma vitoria parcial que pode ser perdida se não cuidarmos para que as medidas restritivas continuem sendo obedecidas. Agora, é preciso um envolvimento muito maior da população, de todos nós, no sentido de redobrarmos os cuidados com o reinício das atividades permitidas. Que seja um reinicio organizado, que as medidas de cuidado individuais e coletivas continuem sendo tomadas para garantir a nossa segurança e evitar um novo avanço do vírus”, alertou o médico Osvaldo Leal, coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento ao coronavírus.

Os indicadores avaliados para a reclassificação apontam uma taxa de distanciamento social de 45%, de ocupação de leitos de enfermaria em 47% e de leitos de UTI em 70%, sendo que este último, de acordo com coordenadora do Grupo de Apoio Acre sem Covid, Karolina Sabino, faz a diferença, embora a avaliação seja determinada pelo conjunto.

“A redução ainda é tímida e tudo é em efeito cascata, a diminuição de óbitos, internações. Houve uma expansão de leitos e por isso a gente consegue ver o reflexo. Mas não é só um indicador que determina e sim todos em conjunto. Por isso é preciso o esforço da população de se resguardar para evitar a proliferação viral. Quem pude se isole, quem não puder tome os cuidados sanitários e mantenha o distanciamento”, destacou ela.

