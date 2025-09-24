Noticias da Fonteira

Política

Vereador Almir Andrade em projeto aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores

set 24, 2025

Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Brasileia votou e aprovou o Projeto de Lei nº 06, de autoria do vereador Almir Andrade, que institui a identificação para pessoas portadoras de fibromialgia.

Segundo o vereador, a iniciativa surgiu a partir de pedidos feitos por pessoas que sofrem com a doença, marcada por dores constantes e intensas, presentes durante 24 horas do dia.

Com a aprovação unânime dos vereadores presentes, os portadores de fibromialgia passarão a ter atendimento prioritário em bancos e repartições públicas, garantindo mais agilidade nos serviços que necessitarem.

“O objetivo é evitar que essas pessoas, que já enfrentam tanto sofrimento devido às dores, tenham que esperar longos períodos em filas. Agora poderão contar com prioridade e respeito em seus atendimentos”, destacou Almir Andrade.

O vereador ainda agradeceu aos colegas pela aprovação do projeto, que agora segue para o Poder Executivo, onde será analisado e sancionado pelo prefeito Carlinhos do Pelado

